Россиян предостерегли от купания в линзах

С наступлением лета и купального сезона у людей со сниженным зрением часто возникает вопрос — не запрещено ли плавать в линзах, даже если это чистый бассейн? Разобраться в нем «Газете.Ru» помогла врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

По словам врача, мягкая контактная линза, если в открытые глаза попадет небольшая волна, может сместиться и уплыть. Это возможно как при интенсивном плавании и нырянии, так и при пассивном. Это в целом небольшая проблема для человека с небольшой миопией, но человек с большим минусом в такой ситуации может оказаться дезориентированным.

«В любых водоемах (проточных/стоячих/соленых/пресных) обитают микроорганизмы, которые в большинстве своем являются патогенными для слизистой глаза. Контактные линзы состоят из пористого материала, который задерживает в себе бактерии, грибки и прочие микроорганизмы и способствует их размножению. То есть могут способствовать возникновению воспаления конъюнктивы глаза (конъюнктивита) или роговицы (кератита)», — добавила офтальмолог.

Также она обратила внимание, что мягкие контактные линзы могут мутнеть при контакте с водой из водоемов, поскольку вода может содержать повышенное количество солей, известняка, железа, хлора, которые также могут задерживаться в линзах и ухудшать качество самой линзы и зрения.

«Как же тогда плавать людям, нуждающимся в зрительной коррекции? Можно использовать спортивные очки для плавания с диоптриями. На сегодняшний день существует несколько фирм-производителей такой продукции. Это хороший и безопасный способ, но, к сожалению, достаточно дорогой. Также можно надевать очки или маску для плавания поверх контактных линз, либо пользоваться однодневными линзами в момент проведения водных процедур, чтобы сразу после плавания их выбросить. Или сделать лазерную коррекцию зрения, чтобы забыть о линзах», — посоветовала врач.

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