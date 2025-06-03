Врач рассказала, могут ли контактные линзы расплавиться в жару

Контактные линзы стали неотъемлемой частью жизни миллионов людей, обеспечивая четкое и комфортное зрение. Однако важно использовать их правильно, особенно в жаркую погоду, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

«Есть ли опасность ношения линз в жару? На самом деле, если соблюдать правила эксплуатации мягких контактных линз, то нет. Температура плавления силикона и гидрогеля, из которых изготавливается большинство контактных линз, — 400 градусов по Цельсию. Так что во время жары ваши линзы точно не расплавятся», — заверила офтальмолог.

Однако, по ее словам, в жарком климате, при повышенной задымленности и ветре, контактным линзам сложнее пропускать кислород и удерживать влагу. Поэтому линзы могут чувствоваться как инородное тело в глазу, что может быть решено использованием слезозаместительных капель.

«Также важно помнить, что жаркий климат способствует размножению бактерий. Поэтому важно следовать инструкции к эксплуатации контактных линз, обрабатывать их после снятия. Это касается линз двухнедельной, месячной и трехмесячной замены», — добавила специалист.

Врач назвала четыре основных правила эксплуатации контактных линз.

Во-первых, использовать линзы с плановой заменой в срок. Не стоит носить их больше указанного срока на упаковке. Если линзы ежедневной замены, то менять их нужно каждый день.

Во-вторых, не засыпать в мягких контактных линзах. На ночь их нужно снимать.

В-третьих, не носить линзы при воспалительных заболеваниях. В этот период необходимо перейти на очки.

В-четвертых, использовать слезозаместительные капли, разрешенные при эксплуатации мягких контактных линз. Особенно в жару, когда своя собственная слеза быстро испаряется с поверхности глаза.

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