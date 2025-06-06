Россиянам напомнили, сколько можно хранить окрошку

Окрошка — одно из любимых летних блюд россиян. Однако, чтобы не испортить впечатление от этого блюда, важно хранить его правильно, особенно в жарких погодных условиях летом. О том, можно ли отравиться, если съесть вчерашнюю окрошку, и как ее правильно хранить, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника» Елена Бутенко.

«Можно ли отравиться, доедая вчерашнюю окрошку? Если нарушены правила хранения, то действительно можно получить пищевое отравление от употребления окрошки. Данное блюдо не должно храниться в теплом помещении более одного часа. Даже только недавно сваренные и сразу нарезанные овощи через два-три часа в жару могут стать источником размножения патогенных бактерий, которые начинают выделять бактериальные токсины и могут стать источником пищевого отравления человека», — предупредила Бутенко.

По ее словам, согласно требованиям СанПиН, допустимый срок хранения полуфабриката окрошки при температуре +2...+4 градуса составляет не более 12 часов с момента окончания технологического процесса. Но в реальности длительность хранения окрошки зависит от того, в каких температурных условиях хранится готовое блюдо, из свежих продуктов ли оно приготовлено, соблюдались ли поваром гигиенические требования.

«Если окрошка без заправки, т.е. представляет собой только вареные и нарезанные овощи, ее можно хранить в холодильнике около двух суток. Если в окрошку добавить кроме овощей еще и мясо или колбасу, то сроки хранения даже в холодильнике уменьшаются до одних суток. Сроки хранения окрошки с заправкой (то есть, если смешать ее уже с жидкой основой — кефиром или квасом) должны быть сокращены до шести часов даже в холодильнике», — подчеркнула врач.

Она отметила, что приготовленное блюдо рекомендуется не хранить, а есть свежеприготовленным. Если все-таки не удалось употребить ее в пищу сразу после приготовления, необходимо хранить окрошку в холодном помещении в специальной неокисляющейся посуде из пищевого пластика, стекла, предназначенной для холодных пищевых продуктов. Обязательно с закрытой крышкой, чтобы не было доступа воздуха, так как кислород может значительно ускорить процесс окисления пищевых продуктов в составе окрошки.

«Сроки хранения заправленной окрошки разными жидкими ингредиентами, независимо, кефир это, квас, минеральная вода или вода с лимоном, практически одинаковые», — добавила гастроэнтеролог.

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