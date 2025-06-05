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В ночном небе над Астаной заметили неизвестные объекты

Астроном Якушечкин сообщил, что над Астаной видны обломки космического корабля
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Depositphotos

Над Астаной в ночном небе видны обломки космического корабля. Об этом РИА Новости заявил крымский астроном Александр Якушечкин.

«Это может быть спутник или фрагмент ракеты-носителя. Об этом говорит характер его разрушения — мы видим фрагментацию и сгорание в атмосфере отдельных компонент», — сообщил Якушечкин.

Он добавил, что однозначно утверждать, что именно горит в небе над Астаной, нельзя — но это точно не активный метеоритный поток.

Уточняется, что среди наиболее вероятных причин явления — сверхмощная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце. Вспышка взрывной волной могла спровоцировать крушение низкоорбитальных спутников, например, Starlink.

До этого американские ученые из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) с помощью космического зонда Parker Solar Probe сделали сенсационное открытие, обнаружив неизвестный ранее механизм ускорения частиц вблизи нашей звезды.

Открытие проливает новый свет на процессы, происходящие в солнечной короне.

Ранее Землю окутало облако звездной плазмы после мощной вспышки на Солнце.

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