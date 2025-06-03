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Наука
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Ученые раскрыли тайну природы солнечных бурь, влияющих на спутники

SwRI: найден новый механизм ускорения частиц в короне Солнца
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ESA

Американские ученые из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) с помощью космического зонда Parker Solar Probe сделали сенсационное открытие, обнаружив неизвестный ранее механизм ускорения частиц вблизи нашей звезды. Открытие проливает новый свет на процессы, происходящие в солнечной короне. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Во время прохождения через гелиосферный токовый слой аппарат зафиксировал мощные выбросы протонов, разогнанных до релятивистских (близких к скорости света) скоростей.

Ученые установили, что ключевую роль в этом процессе играет магнитное пересоединение — взрывное преобразование магнитной энергии в кинетическую.

«Мы впервые наблюдали, как этот механизм работает в непосредственной близости от Солнца. В ядре выброса энергия частиц превышала обычные показатели в тысячи раз», — пояснил ведущий исследователь миссии, доктор Михир Десаи.

Обнаружение нового механизма имеет важное практическое значение. Понимание этих процессов поможет улучшить прогнозирование солнечных бурь, которые могут выводить из строя спутники, нарушать энергосети и системы навигации.

Ранее Землю окутало облако звездной плазмы после мощной вспышки на Солнце.

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