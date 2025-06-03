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Общество
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В Самарской области задержанная за пьяную езду женщина покусала полицейского

В Самарской области автомобилистка укусила полицейского
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Depositphotos

В Жигулевске будут судить местную жительницу, которая села за руль пьяной и напала на полицейского, который остановил ее авто. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел в апреле, нетрезвая жительница Жигулевска решила прокатиться и села за руль. Странную манеру движения автомобиля заметили экипаж ДПС. Автомобиль остановили, женщина с трудом выбралась из машины и начала оскорблять сотрудников, одного из них она укусила за руку и попыталась пнуть.

В отношении автомобилистки было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Саратове пьяный мужчина покусал полицейского и получил штраф. Мужчина находился в помещении для задержанных в здании отделения полиции, не желая выполнять требования правоохранителей по привлечению его к административной ответственности, он оказал сопротивление сотруднику МВД и укусил его за руку. Суд признал нарушителя виновным и обязал его выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее пьяный россиянин напал на полицейских с шилом и получил 16 лет колонии.

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