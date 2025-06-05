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Почти 8 млн рублей нашли в квартире задержанного за взятку российского врача

В Краснодаре врача задержали за взятку в 150 тысяч рублей

В Краснодаре силовики задержали заведующего отделением в больнице, подозреваемого в получении взятки размером 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В феврале мужчина потребовал взятку от местной жительницы, мужу которой требовалась срочная операция. Он пообещал организовать процедуру в кратчайшие сроки и на следующий день после операции получил деньги.

В доме подозреваемого прошли обыски. Правоохранители нашли более 7,8 млн рублей, $5,4 тысячи и €900, а также ряд других предметов, «имеющих значение для уголовного дела».

Сейчас медик дожидается судебного заседания, на котором ему определят меру пресечения.

2 июня в Иркутске трех местных жителей признали виновными в получении крупных взяток за освобождение от службы в армии. По версии следствия, начальник отделения материально-технического обеспечения филиала военного госпиталя вступил в сговор с врачом-неврологом и уборщиком областной больницы. Вместе они организовали схему, по которой помогали призывникам избежать службы в армии за деньги.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии арестовали третьего фигуранта по делу о краже 130 млн рублей.

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