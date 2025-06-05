Американцы заметили летающие лодки в небе над Вашингтоном

В американском штате Вашингтон местные жители удивились летающим в небе яхтам, которые с помощью вертолета убирали с побережья. Об этом сообщает Click Orlando.

«Это было очень странное зрелище», — сказала владелица местного причала Кейт Жерве, которая наблюдала, как суда пролетели над островом.

Как сообщает портал, пожарный вертолет департамента природных ресурсов США поднял в небо с острова Скуаксин в заливе Пьюджет-Саунд порядка 14 брошенных яхт, включая одну с мачтой. Как пишет Click Orlando, эта операция стала крупнейшей в истории программы по утилизации брошенных хозяевами плавательных средств, которая действует с 2002 года.

Портал поясняет, что практика использования вертолета при транспортировке брошенных яхт применяется для того, чтобы не повредить в процессе буксировки по воде водорослевые леса, которые играют важную роль в экосистеме для лосося. Остров Скуаксин имеет особое значение для индейского одноименного племени, члены которого до сих пор рыбачат и собирают моллюсков на этих берегах.

В апреле бывший моряк ВМС США Алехандро Уиггинс заявил о наблюдении неопознанных летающих объектов рядом с кораблем USS Jackson. По его словам, это произошло в феврале 2023 года, экс-моряк находился на дежурстве как специалист по радарам, когда оборудование зафиксировало четыре аномальные отметки. Объекты не оставляли тепловых следов, что исключало наличие двигателей.

Ранее россиянин угнал роскошную яхту во Флориде и попытался сбежать на Багамы.