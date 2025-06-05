Башкирия в четыре раза сократила экспорт семян

Поставки семян из Башкирии упали в четыре раза

В период с января по май 2025 года Башкирия экспортировала 1 тысячу тонн семян сельскохозяйственных культур. Сравнивая с аналогичными данными предыдущего года, объем экспортируемых семян уменьшился в четыре раза, пишет РИА Новости.

В общей сложности за указанный период 2025 года была отправлена 51 партия, сообщили в управлении Россельхознадзора по Республике Башкортостан. При этом за первые пять месяцев 2024 года поставщики из региона отправили за пределы страны 4,1 тысячи тонн в составе 203 партий.

Среди закупленных в регионе семян находятся семена вики, донника, козлятника, костреца безостого, пшеницы, фацелии, эспарцета и ячменя, покупателями которых стали Белоруссия, Германия, Казахстан и Киргизия.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что все партии перед отправкой прошли проверку в Башкирской испытательной лаборатории. Эксперты отмечают высокое качество, устойчивость к засухе и заболеваниям, а также продуктивность кормовых культур.

До этого сообщалось, что экспорт российского подсолнечного масла в I квартале этого года сократился до 909 тыс. тонн (-38%). Рентабельность его производства ушла в минус из-за роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля.

Ранее продажи одного из главных российских экспортных товаров упали вдвое.