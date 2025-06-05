Фельдшеры спасли жизнь россиянину с анафилактическим шоком после укола «от простуды»

В Татарстане фельдшеры спасли жизнь мужчине, получившему анафилактический шок после укола лекарства «от простуды». Об этом сообщает Горздрав Набережных Челнов.

Инцидент произошел, когда пожилая пара самостоятельно назначила и сделала себе инъекции «от простуды». Сразу после укола у мужчины началась сильная аллергическая реакция — он побледнел, начал задыхаться и потерял сознание. Родственники вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на вызов фельдшеры застали пациента в критическом состоянии. Мужчина был без сознания, с едва прощупывающимся пульсом и низким давлением. Медики диагностировали анафилактический шок и провели все необходимые мероприятия для спасения пациента. Через несколько минут мужчина пришел в себя.

После этого пациента доставили в стационар для дальнейшего лечения. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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