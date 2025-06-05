В Госдуме рассказали, сколько компаний в России используют ИИ

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) требует установления единых международных стандартов безопасности и этических норм. ИИ активно используется как в частных компаниях, так и в управлении государственными ресурсами, включая процесс формирования федерального бюджета Российской Федерации, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Искусственный интеллект является, безусловно, одной из ключевых и важнейших технологий XXI века. Он прогрессирует очень быстрыми темпами: за два года, почти с нуля, 60% российских компаний уже внедрили или тестируют технологии искусственного интеллекта», — сказал он в ходе выступления на XI Парламентском форуме БРИКС.

Жуков также добавил, что общий экономический эффект от внедрения ИИ в государствах БРИКС к 2030 году может составить почти $1 трлн. Он акцентировал внимание на важности законодательного регулирования, которое должно соответствовать масштабам и динамике развития технологий.

«Мы видим недостаточность нормативно-правового регулирования данной сферы,» — сказал Жуков, подчеркнув, что парламенты стран БРИКС должны разработать национальные документы, обеспечивающие прозрачность и этическое применение ИИ.

До этого HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак рассказала «Газете.Ru», что ИИ становится все более востребованным в процессе трудоустройства на работу. Так, он помогает пройти весь путь от оптимизации резюме до подготовки к собеседованию и существенно повысить шансы соискателя.

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