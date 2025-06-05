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Пара спасла шесть человек из горящей лодки во время прогулки с собакой

Daily Star: в Англии супруги спасли 6 человек из горящей в реке лодки
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Josh Hobbs & Hannah Lloyd-Hobbs/SWNS

В Англии супруги спасли шесть человек из горящей лодки, пишет Daily Star.

Молодая пара Джош Хоббс и Ханна, гулявшая со своей собакой неподалеку от деревни Лечлеид, услышала громкий хлопок. Подбежав к берегу, супруги увидели горящую лодку, которая уже начала дрейфовать по течению. Люди на борту кричали и звали о помощи. Большинство из них не умели плавать, поэтому пара приняла решение действовать немедленно.

Не раздумывая, Ханна прыгнула в воду первой и направилась к ребенку, которому было всего полтора года. Джош последовал за ней и помог вытащить остальных, включая трехлетнего мальчика, женщину, которая некоторое время находилась под водой, и ее мужа, растерявшегося от страха. В какой-то момент сразу четверо пострадавших цеплялись за него, стараясь удержаться на поверхности.

На помощь пришли другие очевидцы, которые помогли вытащить всех из воды и оказать первую помощь до прибытия скорой. Полицейские отметили, что жертв удалось избежать благодаря решительным действиям Джоша и Ханны. Представитель полиции Джо Гаррити подчеркнул, что их поступок был героическим, а собственная безопасность не стала для них главной заботой в тот момент. Сама пара заявила, что просто сделали то, что показалось им правильным в сложившейся ситуации.

Ранее врач спас пенсионерку на улице с помощью ракетки и целлофанового пакета.

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