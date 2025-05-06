Врач спас пенсионерку на улице с помощью ракетки и целлофанового пакета

В Китае врач в свой выходной спас пожилую женщину, которая пострадала в ДТП, с помощью подручных средств. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 5 апреля в провинции Шаньдун. Врач Лю Шуанлей, который работает в отделении, занимающимся лечением хронического болевого синдрома, вместе с женой ехал на празднование дня рождения своей матери. В какой-то момент они увидели на трассе пожилую женщину: она лежала на дороге после ДТП и кричала от боли из-за перелома левой лодыжки. Медик сразу вызвал скорую. Также он связался с коллегами и обсудил тактику первой помощи. В больнице ему посоветовали наложить пострадавшей на ногу шину. Так как находившийся на месте ЧП медик не смог найти подходящую ветку для фиксации конечности, он воспользовался ракеткой для бадминтона, которая была в его машине. Бинты для фиксации, которых у Лю Шуанлея также не оказалось, он заменил несколькими целлофановыми пакетами. Затем он дождался кареты скорой, передал пострадавшую фельдшерам и отправился вместе с супругой домой.

Дочь 70-летней пострадавшей выразила врачу, который помог ее матери, благодарность.

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