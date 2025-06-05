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Петербургскую учительницу привлекут к ответственности за конфликт с сыном чиновника

78.ru: в Петербурге педагог понесет ответственность за ссору с сыном чиновника
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Pixabay

В Петербурге учительницу привлекли к ответственности из-за конфликта с сыном чиновника. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел во время урока — по словам родителей мальчика, учительница дернула ребенка за волосы, ударила по щеке и выплеснула на него воду из стакана. Педагог, в свою очередь, утверждает, что ученик игнорировал замечания, баловался с телефоном, и она решила принести школьнику воды, чтобы успокоить. Однако мальчик размахивал руками и облился, после чего оскорбил ее. Отмечается, что версию учительницы подтвердили одноклассники ребенка.

После жалобы отца мальчика, который работает в районной администрации, учительницу вызвали к директору и попросили извиниться. Школа инициировала служебную проверку. В результате было заключено, что педагог проявила некомпетентность, не предотвратив конфликт с учеником, и не довела информацию о случившемся в школьную администрацию и службу психолого-педагогического сопровождения. В качестве наказания рекомендовано дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Ранее в Перми учитель вывела школьника из класса и спустила с лестницы.

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