Немецкого владельца интернет-радио «Эхо» признали нежелательным в России

Зарегистрированную в Германии компанию-владельца интернет-радио «Эхо» признали нежелательной в России организацией. Сведения об этом содержатся на сайте Министерства юстиции России.

Компания Radio Echo GmbH («Радио Эхо») находится на 231 строчке в списке нежелательных организаций. Следом за ней, на последней на данный момент строке расположен австрийский «Институт гуманитарных наук».

«Эхо» — интернет-издание и радио, которое было создано бывшими журналистами радиостанции «Эхо Москвы» после ее ликвидации в марте 2022 года. Редакцию зарегистрированного в Германии «Эха» возглавляет Максим Курников.

До этого главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не уезжает из РФ из-за близких людей.

По словам журналиста, некоторые из родственников не могут сменить место жительства из-за возрастных особенностей. При этом 69-летний Венедиктов отметил, что, оставаясь на родине, он лучше может поддерживать своих читателей.

Ранее Венедиктов заявил, что уехавшие из России журналисты испытывают душевную боль.