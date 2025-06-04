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В Индии отец метнул топор, чтобы отпугнуть обезьян, и попал в двухлетнего сына

В Индии отец попытался отпугнуть обезьян топором и случайно кинул его в сына
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Depositphotos

В Индии отец метнул топор, чтобы якобы отпугнуть обезьян, и случайно попал в сына, пишет Daily Mail.

По одной из версий, отец двухлетнего ребенка Лакхан Сингх, пытаясь отпугнуть стаю обезьян, проникших в сад его дома, бросил в них топор. Однако мужчина промахнулся и попал сыну в шею. После этого мальчика доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь.

Однако родственники и соседи сообщают о противоречивых показаниях, сводящих подозрения к тому, что мужчина действовал умышленно и специально целился в ребенка. Зять Лакхана рассказал, что между его дочерью и супругом произошел конфликт, в ходе которого женщина была избита. Кроме того, ссора якобы продолжилась и на следующий день.

«В какой-то момент Лакхан схватил мальчика и ударил топором», — уверен мужчина, отметив, что Сингх якобы неоднократно угрожал ребенку, чтобы запугать свою жену.

Соседи и местные жители выдвинули третью версию случившегося: якобы обезьяны сбросили железный прут с крыши, где велись строительные работы, и тот ударил ребенка по голове. В полиции заявили, что сейчас проверяют все версии случившегося.

Ранее в Индии более 150 обезьян переселили из-за конкурса красоты.

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