В Тюмени поймали мужчину, надругавшегося над юной девушкой под мостом

В Тюмени поймали подозреваемого в надругательстве над девушкой под мостом

В Тюмени поймали и арестовали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девушкой под мостом. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает Ura.ru.

Подозреваемый в совершении преступления в отношении юной девушки в данный момент заключен под стражу. Предположительно, он обвиняется в совершении насильственных действий в отношении местной жительницы. Отмечается, что пострадавшей исполнилось 18 лет.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая в районе улицы Щербакова. Девушка поссорилась с родителями и отправилась одна гулять по ночному городу. Во время прогулки она познакомилась с мужчиной, новый знакомый заманил ее под мост в безлюдное место и надругался над ней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка сбежала из дома из-за отца-насильника.