Россиянам рассказали, как защититься от мошеннической схемы с игрушкой Лабубу

Популярная в 2025 году игрушка Лабубу превратилась в инструмент в руках мошенников. Об этом в беседе с РИАМО предупредил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

По его словам, злоумышленники создают Telegram-боты, предлагающие бесплатные игрушки за отзывы. При этом необходимо ввести код подтверждения из сообщения, что позволяет мошенникам похищать аккаунты пользователей.

«Для защиты рекомендуется соблюдать правила цифровой гигиены, избегать предоставления личных данных незнакомым источникам и своевременно обновлять защитные механизмы», — сказал Коркин.

До этого в МВД России предупредили о распространенной мошеннической схеме: аферисты предлагают заработать на наборе текстов со сканов.

Так, граждан, которые согласились на удаленную подработку, просят перейти на сайт, где приведен список актуальных заказов. При этом на портале указано, что работнику нужно внести одноразовый платеж. После внесения денег «работодатель» пропадает, предупреждают правоохранители.

Ранее россиянам назвали простой способ уберечься от мошенников.