Россиянам назвали простой способ уберечься от мошенников

МВД России порекомендовало россиянам проверять ссылки, полученные в мессенджерах, на предмет фишинга при помощи специального сайта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции России», сообщает портал.

Как сообщило ведомство, для того, чтобы провести проверку ссылки на предмет фишинга или вредоносного программного обеспечения, следует воспользоваться сайтом VirusTotal. Ресурс проведет анализ всех подозрительных файлов и ссылок. Чтобы проверить адрес, нужно скопировать его и вставить на портале в строку поиска в разделе с URL, пояснили в МВД.

Ведомство также опубликовало скриншоты с ресурса, на которых VirusTotal показывает, безопасна ли проверяемая ссылка с точки зрения разных поставщиков систем безопасности. Положительный ответ знаменуется зеленым цветом, тогда как отрицательный — красным.

«Если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, проверяемый сайт опасен!» — резюмировали в МВД.

Атаки на сайты государственных органов, сбои в работе онлайн-сервисов, утечки данных — все это уже не редкость, а будни новой цифровой войны, в которой Россия оказалась на передовой, рассказал член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов. По его словам, одной из самых популярных тактик остаются DDoS-атаки.

Ранее в Госдуме рассказали, что стоит делать с неиспользуемыми приложениями.