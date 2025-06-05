71-летнюю уборщицу уволили из-за «потерянного браслета»

71-летнюю женщину уволили с работы уборщицей в Лондонском университете из-за «потерянного браслета», пишет Metro.

71-летняя Джанет Олуфунке Дамиро, работавшая уборщицей в Лондонской школе экономики более 13 лет, была уволена по обвинению в краже золотого браслета. По ее словам, она нашла украшение во время уборки и положила его в свою сумку, чтобы оно не пропало. Женщина утверждает, что просто забыла о нем до тех пор, пока сотрудники университета не спросили ее об этом через три дня. После этого она немедленно вернула браслет.

Несмотря на то, что женщина извинилась и полностью сотрудничала с администрацией, ее сначала отстранили от работы, а затем официально уволили за «грубое нарушение обязанностей». Это решение стало для нее большим ударом. Она рассказала, что не может спать по ночам, ранее у нее никогда не было дисциплинарных взысканий. Это была ее единственная работа, которую она любила. Джанет также отметила, что это первый случай в жизни, когда ее обвинили в чем-то подобном с тех пор, как она приехала в Великобританию из Нигерии в 1971 году. Женщина чувствует себя беззащитной — без работы, дохода и возможности защитить себя.

Более 70 коллег, включая трех руководителей, написали письма в поддержку Джанет, описывая ее как профессионального, ответственного и честного человека. Профсоюз United Voices of the World, представляющий интересы женщины, назвал решение об увольнении абсурдным и несправедливым. Представители профсоюза указывают, что если бы человек действительно хотел украсть предмет, он бы не стал возвращать его обратно.

Студенты Лондонской школы экономики также выразили поддержку Дамиро. Группа учащихся запустила онлайн-петицию с требованием восстановить Джанет на работе. В администрации университета отказались от комментариев, сообщив, что расследование инцидента еще ведется.

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