На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уборщица выжила после падения с 12-го этажа

SCMP: в Китае уборщица упала с 12-го этажа и осталась жива
close
Shutterstock/FOTODOM

В Китае уборщица выжила после падения с 12-го этажа, пишет South China Morning Post.

Женщина чудом выжила после падения с 12-го этажа многоэтажного дома в городе Тонгшань, провинция Цзянсу. После серии сложных операций врачи сообщили, что китаянка сможет полностью восстановиться и начать ходить уже через полгода.

Медики отметили, что пациентка поступила в больницу с переломами и травмами внутренних органов. По мнению специалистов, она выжила благодаря тому, что приземлилась на конструкцию, которая частично смягчила падение.

После трех операций состояние пациентки стабилизировалось. Врачи говорят, что, несмотря на тяжелые повреждения, прогноз для нее благоприятный. Она начнет реабилитацию уже через несколько недель.

Местные власти начали расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, женщина находилась на балконе, когда потеряла равновесие. О точной причине падения пока не сообщается.

Ранее в Бразилии мужчина выпрыгнул из горящего вертолета, получил 90% ожогов и выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами