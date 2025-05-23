SCMP: в Китае уборщица упала с 12-го этажа и осталась жива

В Китае уборщица выжила после падения с 12-го этажа, пишет South China Morning Post.

Женщина чудом выжила после падения с 12-го этажа многоэтажного дома в городе Тонгшань, провинция Цзянсу. После серии сложных операций врачи сообщили, что китаянка сможет полностью восстановиться и начать ходить уже через полгода.

Медики отметили, что пациентка поступила в больницу с переломами и травмами внутренних органов. По мнению специалистов, она выжила благодаря тому, что приземлилась на конструкцию, которая частично смягчила падение.

После трех операций состояние пациентки стабилизировалось. Врачи говорят, что, несмотря на тяжелые повреждения, прогноз для нее благоприятный. Она начнет реабилитацию уже через несколько недель.

Местные власти начали расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, женщина находилась на балконе, когда потеряла равновесие. О точной причине падения пока не сообщается.

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