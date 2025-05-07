На Урале ревнивица устроила истерику в пункте ПВЗ

В Челябинской области ревнивица подралась со знакомой бывшего парня в ПВЗ

В поселке Кременкуль Челябинской области женщина устроила скандал в пункте выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации СМИ, женщина пришла поговорить с сотрудницей ПВЗ о своем бывшем парне. Она попросила работницу, знакомую с мужчиной, позвонить ему по видеосвязи. В процессе звонка, работница маркетплейса поняла, что ее знакомый не желает общаться с бывшей подругой. Девушка попыталась забрать у нее свой смартфон и столкнулась с агрессией. Посетительница стала замахиваться на оппонентку, нецензурно выражаться.

Как рассказала сотрудница ПВЗ, ее знакомый расстался с бывшей девушкой около года назад. С тех пор женщина якобы преследует его и не теряет попыток возобновить отношения.

Ранее в Москве клиентка оттаскала за волосы и избила сотрудницу ПВЗ.