Дачникам назвали простой способ избавиться от опасного вредителя в саду

Самый простой способ борьбы с тлей — мыльный раствор. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил агроном-биолог Михаил Воробьев.

«Развести 4-5 ложек жидкого мыла на литр воды и опрыскивать растения поверх. Таким образом, тля покрывается мыльной пленкой и задыхается от недостатка кислорода. Через пару дней можно из шланга или лейки смыть мыльный раствор», — объяснил агроном.

Он добавил, что если поражение на растениях сильное, можно использовать специальные биопрепараты, изготовленные на основе полезных грибков и бактерий.

Что касается декоративных растений, которые не предназначены для употребления в пищу, их можно обрабатывать и химическими препаратами, отметил эксперт.

До этого Воробьев рассказал, как ухаживать за растениями в жару. В первую очередь, по его словам, следует защитить те культуры, которые уже высажены в парники, накрыв, например, укрывным полупрозрачным материалом, который частично отражает свет, делает легкую тень. Также можно накинуть тюлевые занавески, простыни.

Кроме того, он посоветовал поливать листья растений, чтобы влага впитывалась не только через корни.

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