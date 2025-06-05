На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам назвали простой способ избавиться от опасного вредителя в саду

Агроном Воробьев: тлю можно уничтожить мыльным раствором
close
Alexander I. Gubin , Vladimir V. Martynov , Tatyana V. Nikulina , Natalya I. Bulysheva/zenodo

Самый простой способ борьбы с тлей — мыльный раствор. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил агроном-биолог Михаил Воробьев.

«Развести 4-5 ложек жидкого мыла на литр воды и опрыскивать растения поверх. Таким образом, тля покрывается мыльной пленкой и задыхается от недостатка кислорода. Через пару дней можно из шланга или лейки смыть мыльный раствор», — объяснил агроном.

Он добавил, что если поражение на растениях сильное, можно использовать специальные биопрепараты, изготовленные на основе полезных грибков и бактерий.

Что касается декоративных растений, которые не предназначены для употребления в пищу, их можно обрабатывать и химическими препаратами, отметил эксперт.

До этого Воробьев рассказал, как ухаживать за растениями в жару. В первую очередь, по его словам, следует защитить те культуры, которые уже высажены в парники, накрыв, например, укрывным полупрозрачным материалом, который частично отражает свет, делает легкую тень. Также можно накинуть тюлевые занавески, простыни.

Кроме того, он посоветовал поливать листья растений, чтобы влага впитывалась не только через корни.

Ранее дачникам рассказали, какие насекомые угрожают посадкам в Московском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами