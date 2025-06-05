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Россиянин ограбил пенсионерку и бросил ее истекать кровью

На Кубани мужчина изрезал пенсионерку из-за отказа в алкоголе
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Кущевском районе Краснодарского края местный житель обвиняется в нападении на пожилую женщину, спасти ее не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Краснодарского края.

По данным следствия, пьяный обвиняемый пришел домой к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее спиртное. Получив отказ, он выхватил нож и несколько раз ударил им пожилую женщину в голову и шею.

Когда потерпевшая упала, грабитель похитил ювелирные украшения, бросил пенсионерку истекать кровью и скрылся. Утром пожилую женщину нашел сын, спасти ее не удалось. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело. На допросе 38-летний фигурант полностью признал свою вину, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Тюмени мужчина напал на одинокую пенсионерку в ее квартире. Потерпевшая рассказала полицейским, что к ней в квартиру постучался неизвестный. Когда пенсионерка открыла дверь, незваный гость напал на нее и избил. Затем он схватил ножницы и, угрожая физической расправой, потребовал деньги. Женщина указала на шкаф, где хранила свои сбережения. Налетчик забрал оттуда 30 тысяч рублей и скрылся.

Ранее на Кубани пьяный сын прутом забил мать из-за упреков в алкоголизме.

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