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На Кубани пьяный сын прутом забил мать из-за упреков в алкоголизме

В Краснодарском крае сын жестоко избил мать из-за замечания

В Новопокровском районе местного жителя подозревают в нападении на мать, он избил пожилую женщину из-за замечания о пьянстве. Об этом сообщает СУ СК РФ Краснодарского края.

По данным следствия, пожилая женщина упрекнула 38-летнего сына в пьянстве. Между ними возникла ссора. В ходе конфликта нетрезвый подозреваемый напал на мать и избил ее металлическим прутом.

Спустя некоторое время он позвонил в экстренные службы и вызвал скорую помощь, спасти женщину врачи не смогли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин избил знакомого стулом и ограбил, пока тот был без сознания. Между нетрезвыми приятелями возникла ссора, в ходе конфликта злоумышленник жестоко избил пожилого мужчину стулом. Пока потерпевший находился без сознания, мужчина украл у него телефон и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин из ревности пытал свою девушку раскаленной ложкой и плоскогубцами.

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