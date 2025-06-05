В Москве выпускник пытался сдать ЕГЭ, отправив вместо себя другого человека

В Москве неизвестный пытался пройти на ЕГЭ со справкой об утере паспорта

В Москве до ЕГЭ по биологии не допустили постороннего человека, который пытался пройти на экзамен по справке об утере паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования.

Комиссия перед тем, как пропускать сдающего в аудиторию, запросила из школы дополнительные сведения о нем. Выяснилось, что на ЕГЭ пришел посторонний человек.

«Руководитель пункта проведения экзамена незамедлительно вызвал на место полицию. Нарушитель был доставлен в отделение для выяснения всех обстоятельств», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы проводят проверку.

До этого аналогичный случай произошел в Самарской области. Предприимчивый выпускник трижды посылал на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и английскому вместо себя другого человека. Факт подмены был установлен после просмотра сотрудниками ведомства записей с камер видеонаблюдения и перепроверки экзаменационных работ.

Ранее стало известно решение Роспотребнадзора по допуску нарушителей ЕГЭ к пересдаче.