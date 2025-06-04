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Стало известно решение Роспотребнадзора по допуску нарушителей ЕГЭ к пересдаче

Рособрнадзор не разрешил нарушителям ЕГЭ пересдачу в том же году
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рособрнадзор не разрешил ученикам, которых удалили с ЕГЭ за нарушение правил, пересдать экзамен в том же году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном ведомстве пояснили, что такая возможность есть только по русскому и математике, по другим предметам — лишь на следующий год.

«Полагаем, что данная мера является справедливой и эффективной, а также защищает права добросовестных участников экзамена», — отметил собеседник агентства.

В Рособрнадзоре также добавили, что удаление с ЕГЭ за нарушение порядка проведения экзаменационных испытаний является действенной мерой по обеспечению объективности экзаменационных процедур и результатов экзаменов.

Незадолго до этого депутат Госдумы Владимир Кошелев высказал мнение, что выпускникам, которых удалили с экзаменов за нарушение правил, необходимо дать вторую попытку сдать ЕГЭ в текущем году, поскольку мера является слишком суровой. Парламентарий подчеркнул, что лучше назначать пересдачу через месяц или два после основного периода проведения экзаменов, пока у выпускников еще свежи знания.

Ранее стало известно, что ждет выпускников, публиковавших свои задания с ЕГЭ в интернете.

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