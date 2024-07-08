Блогеров раскритиковали за видео с их двухлетней дочерью, застрявшей в раскаленной машине

В соцсетях осудили супругов из Японии, опубликовавших видео с их дочерью, застрявшей в раскаленном автомобиле, пишет Oddity Central. Пара принесла свои извинения и сказала, что сделала это «ради контента».

Как пишут СМИ, блогеры подверглись массовой критике от своих подписчиков после публикации 30-минутного видео со своей маленькой дочерью. На кадрах видно, как девочка сидит в раскаленном автомобиле и не может выбраться и плачет, но родители не спешат к ней на помощь, а снимают происходящее на камеру.

Пока двухлетняя девочка была напугана происходящим, отец пытался ей объяснить, как открыть дверь, но та не понимала, что от нее хотят. Лишь спустя полчаса мужчина позвонил слесарю, который вскрыл замок, спас ребенка и отдал родителям забытые в салоне машины ключи.

«Приносят ли вам удовольствие деньги, которые вы зарабатываете, рискуя жизнью своего ребенка?», — негодовали комментаторы.

После волны критики супруги удалили ролик со своего канала и принесли свои извинения, обещав подумать над своим поведением.

Ранее в Китае 23-летняя женщина вышла замуж за 80-летнего пенсионера и спровоцировала скандал в соцсетях.