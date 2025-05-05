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В российском городе восьмилетний мальчик спалил балкон, когда его мать ушла в магазин

В Абакане ребенок спалил балкон квартиры, когда его мать ушла в магазин
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МЧС России

В Абакане восьмилетний мальчик остался дома с семимесячным братом и спалил балкон, пока матери не было дома. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже, где мальчик, оставшийся без присмотра, поджег искусственные цветы на балконе. Ребенок самостоятельно потушил возгорание мокрым полотенцем до прибытия пожарных, которых вызвали соседи, заметившие дым.

Как установили сотрудники МЧС, мать оставила в одиночестве двух детей, восьмилетнего сына и семимесячного ребенка, а сама ушла в магазин. Воспользовавшись зажигалкой, старший ребенок устроил опасные эксперименты с огнем. Обошлось без пострадавших.

До этого в Новосибирской области второклассница спасла двух младших братьев во время пожара. До прибытия пожарных она вынесла трехлетнего малыша на руках, а затем вывела за руку еще и пятилетнего брата из горящего дома.

Ранее российская пенсионерка из-за микроволновки чуть не сгорела вместе с квартирой.

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