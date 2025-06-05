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Московский суд приостановил работу «Светофора» на несколько месяцев

В Москве суд приостановил деятельность магазина «Светофор»
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Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Суд в российской столице на три месяца приостановил деятельность магазина сети «Светофор». Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО «ТОРГСЕРВИС 150» (магазин «Светофор», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская д. 32 стр. А)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что юрлицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

В апреле текущего года в Роспотребнадзоре заявили, что в магазинах «Светофор» изъяли свыше 300 т продукции из 5,7 тыс. партий после проверок. В связи с выявленными правонарушениями возбуждены административные производства.

В связи с выявленными нарушениями на сеть гипермаркетов «Светофор» были наложены штрафы на сумму более 11,5 млн рублей и составлено 675 предписаний об устранении нарушений. За невыполнение этих предписаний уже были начислены дополнительные штрафы на сумму 1,3 млн рублей. По итогам проверок, проходивших в период с 10 по 30 января в 58 магазинах «Светофор» в 45 субъектах России, была прекращена деятельность 76 торговых объектов, поставлявших продукцию сети.

Ранее в Польше ввели санкции против владельцев сети «Светофор».

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