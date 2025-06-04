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Группа мужчин изнасиловала девушку и слила видео в интернет спустя год шантажа

В Индии мужчины изнасиловали девушку и шантажировали ее видео
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Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии три человека изнасиловали девушку и шантажировали видео после инцидента. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, девушка из штата Уттар-Прадеш пасла в поле коз, когда на нее напали три молодых человека и надругались. Мужчина средних лет тем временем наблюдал за процессом и снимал на видео.

В последствии молодые люди стали шантажировать пострадавшую роликом и насиловали ее в течение года. В какой-то момент она не ответила на их звонок, поэтому компания отправила ролик знакомому и тот распространил его в интернете.

Узнав об этом, школьница рассказала обо всем семье. Дядя девушки обратился в полицию и потребовал принять меры.

Молодых людей задержали. Один из обвиняемых рассказал, что все якобы было по обоюдному согласию. Он также заявлял, что девушка уже совершеннолетняя. Однако сейчас пострадавшей 17 лет, то есть в момент съемки было 16.

Задержанных отправили под арест.

Ранее в Прокопьевске мужчину осудили за истязание возлюбленной из ревности.

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