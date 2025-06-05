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Новый знакомый изнасиловал женщину в Петербурге, оставшись с ней наедине

Neva.Today: в Петербурге мужчина пришел в гости к женщине и изнасиловал ее
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Depositphotos

В Петербурге 25-летний мужчина пришел в гости к 44-летней женщине и изнасиловал ее. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. Предварительно, мужчина познакомился на улице с женщиной и оказал ей знаки внимания, после чего та пригласила его к себе в гости. Когда невестка хозяйки квартиры вышла в магазин, гость изнасиловал новую знакомую.

Вернувшись, невестка услышала крики свекрови и застала насильника на месте преступления — она вызвала на место полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого юная девушка попала в больницу после изнасилования в центре Петербурга. У нее диагностировали воспаление и кровотечение.

Ранее группа мужчин изнасиловала девушку и слила видео в интернет спустя год шантажа.

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