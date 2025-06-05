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У блогера Щепихина отобрали автомобиль

Химкинский суд взыскал автомобиль блогера Арега Щепихина за долги
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Арег Щепихин/VK

В 2016 году суд в Химках по иску банка взыскал автомобиль блогера Арега Щепихина, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«По иску 2016 года Щепихин был ответчиком, тогда в суд на него подало ПАО «Росбанк» с требованием обратить взыскание на машину мужчины, заложенную по кредитному договору. Щепихин задолжал банку 1, 15 млн рублей. Суд в Химках удовлетворил иск и обратил взыскание на автомобиль Opel Mokka 2014 года, принадлежащий Щепихину», — сообщает агентство.

Поздно вечером 3 июня на Ярославском вокзале группа мужчин схватила блогера и бизнесмена Арега Щепихина, а потом затолкала его в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР. Щепихин кричал «помогите» и просил вызвать полицию. Машину позднее задержали на Киевском шоссе, но блогера в ней не нашли.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела как против Щепихина, так и против его похитителей.

До этого телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал блогера Арега Щепихина, которого затолкали в багажник Mercedes на Ярославском вокзале.

Ранее в Союзе армян раскритиковали похищение блогера Щепихина.

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