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«Навсегда меня понял?»: мужчина отомстил школьнику, ударившему его дочь

Кировчанин ударил локтем по голове 10-летнего мальчика, обидевшего его дочь
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Telegram-канал «Место происшествия Киров | Первый городской канал»

В Кирове конфликт между детьми-школьниками перерос в разбирательство в правоохранительных органах. Об этом сообщает Telegram-канал «Место происшествия Киров».

По информации канала, все началось с того, что девочка якобы бросила в десятилетнего мальчика бутылку, а тот ударил ее в спину. Несовершеннолетняя пожаловалась на случившееся отцу. Тот пришел и разобрался с обидчиком дочери силой. На видео, сделанное одним из свидетелей в подъезде, мужчина в агрессивной манере объясняет школьнику, что с его дочерью нельзя обращаться грубо.

«Ты задел мою дочь, а она девочка! Ты навсегда меня понял?!» — уточняет мужчина у мальчика.

После этого взрослый локтем бьет ребенка по голове, так что мальчик ударяется головой о дверь.

Мать избитого мальчика отвезла сына в больницу. После случившегося в МВД в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Побои» УК РФ.

Ранее петербурженка, пинавшая чужого ребенка на детской площадке, объяснила свой поступок.

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