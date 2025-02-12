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Россиянка, пинавшая чужого ребенка на детской площадке, объяснила свой поступок

Избившая чужого ребенка петербурженка объяснила случившееся плохим настроением
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет местная жительница, напавшая на детской площадке на чужого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел 30 июля 2024 года. По версии следствия, 34-летняя женщина, будучи пьяной, пришла на детскую площадку во дворе своего дома на проспекте Народного Ополчения. Она подбежала к десятилетнему ребенку, столкнула его с велосипеда, после этого несколько раз ударила ногой в живот. Свои действия агрессор сопровождала угрозами. Мальчика спасла соседка, которая вовремя заметила случившееся, защитила потерпевшего и забрала его к себе домой.

«Обвиняемая пояснила, что совершила этот поступок, когда у нее было плохое настроение, потому что кто-то из соседских детей раскидал мусор у нее на этаже и испачкал входную дверь», — рассказали в ведомстве.

За вменяемые петербурженке преступления ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Перми женщину обязали выплатить шестизначную сумму за три пощечины чужому ребенку.

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