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Россиянин зарубил двух человек топором из-за обсуждения его полового органа

Тюменец с помощью топора расправился с двумя людьми после спора о половом органе
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Depositphotos

В Тюмени мужчина расправился с соседом, к которому приревновал сожительницу, а также еще с одним мужчиной, который в момент преступления оказался рядом. Об этом сообщаетUra.ru со ссылкой на судебное дело, которое есть в распоряжении издания.

По информации СМИ, все началось с совместного застолья, на котором присутствовала семейная пара, состоящая в неофициальных отношениях, а также еще двое мужчин. В какой-то момент двое из компании: мужчина, пришедший в компании сожительницы, и один из встретивших их друзей, отправились в магазин за едой. По пути за продуктами второй мужчина рассказал первому, что его партнерша якобы изменяет ему с соседом. После окончания застолья по возвращении домой сожитель устроил возлюбленной сцену ревности.

«В ходе ссоры женщина высказалась о больших мужских достоинствах соседа по сравнению с половым органом сожителя», — говорится в материалах дела.

Разозлившись, обиженный мужчина взял топор и вернулся в дом, где они только что гостили. Там он набросился с топором на потенциального соперника и ударил его по голове. Также топором досталось и приятелю соседа, который бросился защищать друга. Спасти пострадавших не удалось.

Суд признал агрессора виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Ранее в Магнитогорске мужчина получил шесть лет колонии за нападение с топором на соседа.

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