Риелтор рассказал, чего не хватает в ЕГРН, кроме данных о семье собственника

Риелтор Барсуков: в ЕГРН не хватает данных о материнском капитале

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» высказался в поддержку нового порядка сделок с недвижимостью, согласно которому в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут отображаться данные о членах семьи собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования жилплощадью.

Однако, по мнению эксперта, это не все данные, которые следует внести в ЕГРН.

«Возникает вопрос: почему Росреестр противится включению в ЕГРН записи, что для покупки данной квартиры использовался материнский капитал, а дети должны наделяться долями? Это для меня загадка», — сказал Барсуков.

Новый порядок начнет действовать с 1 сентября. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, нововведение позволит сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными. По его словам, раньше информацию о семье собственника можно было получить только со слов продавца, что создавало риски для покупателей.

Ранее в Госдуме заявили, что хотят контролировать цены на жилую недвижимость.