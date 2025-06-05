В Чебоксары санавиацией доставили Аллу Пугачеву и провели ей операцию

Медики Чувашии спасли пациентку с острым эндокардитом. Об этом сообщает минздрав региона.

41-летняя мать двоих детей Алла Пугачева в течение месяца замечала у себя приступы одышки, слабость и высокую температуру. Она находилась в Алатыре, когда ей понадобилась помощь специалистов.

Женщину на вертолете доставили в Чебоксары, где специалисты диагностировали у нее поражение митрального клапана. Медики прооперировали пациентку, вскоре ее выпишут.

«Благодаря вовремя выполненной операции жизни и здоровью 41-летней Аллы Пугачевой теперь ничего не угрожает, и она идет на поправку», – сообщается в публикации.

До этого стало известно, что певец Филипп Киркоров может провести в больнице минимум месяц после того, как ему обожгло руку. По словам представительницы артиста, из-за осложнений, связанных с сахарным диабетом, процесс заживления идет медленнее.

Ранее в Египте прооперировали российского туриста.