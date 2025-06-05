На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чебоксары санавиацией доставили Аллу Пугачеву и провели ей операцию

В Чебоксарах прооперировали Аллу Пугачеву
close
Shutterstock/FOTODOM

Медики Чувашии спасли пациентку с острым эндокардитом. Об этом сообщает минздрав региона.

41-летняя мать двоих детей Алла Пугачева в течение месяца замечала у себя приступы одышки, слабость и высокую температуру. Она находилась в Алатыре, когда ей понадобилась помощь специалистов.

Женщину на вертолете доставили в Чебоксары, где специалисты диагностировали у нее поражение митрального клапана. Медики прооперировали пациентку, вскоре ее выпишут.

«Благодаря вовремя выполненной операции жизни и здоровью 41-летней Аллы Пугачевой теперь ничего не угрожает, и она идет на поправку», – сообщается в публикации.

До этого стало известно, что певец Филипп Киркоров может провести в больнице минимум месяц после того, как ему обожгло руку. По словам представительницы артиста, из-за осложнений, связанных с сахарным диабетом, процесс заживления идет медленнее.

Ранее в Египте прооперировали российского туриста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами