Киркоров проведет в больнице минимум месяц из-за воспаления после ожогов

Народный артист России Филипп Киркоров пробудет в больнице минимум месяц. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на близких артиста.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская призналась, что восстановление артиста происходит дольше, чем планировалось, поскольку у него начались осложнения из-за сахарного диабета.

«Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съемки, и выступления», — заявила представительница артиста.

По словам Успенской, сейчас Киркоров чувствует себя лучше. Он проходит лечение в одной из московских клиник, где ему делают перевязки, но «постоянно там не находится».

23 мая стало известно, что Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии. Ему диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки. Причиной стали ожоги, полученные артистом на концерте в Санкт-Петербурге: во время выступления у певца загорелся рукав пиджака из-за фейерверков.

По словам врачей, заявлял Telegram-канал Mash, у страдающего диабетом Киркорова есть риск развития сепсиса, который в худшем случае может привести к ампутации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что актрису Алентову прооперировали в Москве после госпитализации из-за жалоб.