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Ветеринар объяснила, как помочь домашним животным пережить жару

Ветеринар Алешина: питомцам в жару нужно обеспечивать доступ к питьевой воде

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Depositphotos

В жаркую погоду питомцам важно обеспечивать доступ к питьевой воде и следить за тем, чтобы они не находились на открытом солнце и имели доступ к свежему воздуху. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Кунцевской ветеринарной клиникой Елена Алешина.

По ее словам, стоит также пересмотреть график прогулок с собаками — выходить на улицу в ранние утренние и поздние вечерние часы. В это время эксперт также советует отказаться от излишней активности и тренировок. При этом разово стричь домашних животных не стоит, потому что шерсть спасает их от высокой температуры воздуха.

«Необходимо следить, чтобы шерсть была чистой. Ни в коем случае нельзя допускать образования колтунов, так как воздуху сложно циркулировать, а это нарушает теплообмен и повышает риск перегрева», — уточнила Алешина.

На даче питомцев можно охлаждать с помощью мини-бассейна, добавила ветеринар.

Ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина до этого говорила, что в жару не следует надевать на собаку обувь, поскольку она препятствует отдаче тепла из организма.

Ранее россиянам объяснили, как подобрать идеальную кличку для питомца.

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