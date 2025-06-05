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В отношении похищенного бизнес-коуча возбудили два уголовных дела

«112»: в отношении бизнес-коуча Щепихина возбуждены два уголовных дела
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Арег Щепихин/VK

В отношении бизнес-коуча Арега Щепихина возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации журналистов, одно из дел возбуждено по статье о возбуждении ненависти либо вражды. В настоящее время Щепихин находится на допросе в Следственном комитете (СК) РФ. В ближайшее время следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте.

3 июня группа неизвестных похитила Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут его и затем заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили, как и самого Щепихина.

4 июня стало известно, что СК РФ проводит процессуальные действия со всеми фигурантами дела о похищении Щепихина.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в свою очередь заявлял, что бизнес-коуча не похищали, а задержали за то, что он «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога».

Ранее стало известно, что Щепихин проходил лечение в психиатрической больнице.

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