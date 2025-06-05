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В московской больнице мать с сыном-инвалидом отправили лечиться к гадалке

В Москве лежавшую в больнице с ребенком-инвалидом женщину отправили к гадалке
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pexels.com

Москвичка отдала гадалке более двух миллионов рублей, поверив в то, что она сможет спасти ее ребенка-инвалида. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, женщина по имени Диана лежала в больнице с сыном, у которого диагностировали ДЦП. Однако, якобы в медучреждении кто-то посоветовал матери обратиться к экстрасенсу и дал контакты.

«Во время лечения кто-то надоумил Диану отказаться от врачей и поехать к «гадалке и целительнице», которая живет в Люберцах», – сообщается в публикации.

После сеанса гадалка заявила, что на Диане лежит порча, поэтому с ней стоит провести 40-дневный обряд. Женщина прислушалась к новой знакомой и стала регулярно переводить ей средства на разные предметы, якобы необходимые для магических практик, например, свечи или медвежий коготь.

В общей сложности гадалка выманила у клиентки 2,4 миллиона рублей. Помимо этого, женщина отдала ей украшения. Поняв, что ее обманули, москвичка обратилась в полицию.

Ранее в Муроме пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей, пытаясь снять порчу с себя и сына.

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