В Муроме пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей, пытаясь снять порчу с себя и сына

В Муроме пенсионерка отдала мошеннице 600 тысяч рублей за снятие порчи

Жительница Владимирской области дважды отдала лжецелительнице деньги, пытаясь снять порчу с себя и младшего сына. Об этом сообщает прокуратура региона.

Муромская пенсионерка дважды поверила мошеннице и лишилась всех накоплений. «Гадалку» женщина случайно встретила на улице, та сообщила, что на женщину наложена порча. Спустя две недели мнительная потерпевшая пригласила «спасительницу» к себе домой для проведения обряда излечения. За заговор от «порчи» злоумышленница потребовала с пожилой женщины 300 тыс. рублей, угрожая фатальными последствиями для здоровья.

Напуганная жертва сняла свои сбережения и передала требуемую сумму обманщице. Спустя месяц обвиняемая позвонила муромчанке и сообщила, что теперь порча наведена на ее младшего сына, предложив «спасти» его проведением обряда по фотографии «всего» за 200 тыс. рублей. Напуганная женщина согласилась и передала злоумышленнице требуемую сумму.

Затем «целительница» снова запугала пенсионерку очередным обрядом, заявив, что для снятия «порчи» с сына нужны дополнительные деньги, иначе его состояние ухудшится. В течение нескольких дней потерпевшая сумела собрать для спасения близкого человека еще 142 тыс. рублей, которые передала мошеннице.

Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело, фигурантке может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Омске гадалка сняла порчу и золотые украшения с двух женщин.