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Rambler&Co и PR News получили награду за исследование о ценностях России будущего

Rambler&Co получил бронзовую награду премии Silver Mercury Awards XXVI
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Rambler&Co

Rambler&Co получил бронзовую награду премии Silver Mercury Awards XXVI за совместное исследование с компанией PR News «Конкуренция со сном или в поисках кода будущего» в номинации «Лучшее исследование в области коммуникаций», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Суть проекта заключается в том, что медиахолдинг превратил исследования мнений россиян в инструмент стратегических коммуникаций. Опрос показал, что россияне связывают будущее с технологиями и ИИ (16%), с безопасностью (13%) и экологией (10%).

Также в ходе опроса сформировались 4 целевые аудитории с нарративами будущего: «далекое и непонятное», «фантастика», «жизнь в городе и стране» и «моя семья и близкие».

По словам директора по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктории Джигкаевой, медиахолдинг реализует PR-стратегию, основанную на двусторонней коммуникации с пользователями.

«Я убеждена, что у СМИ есть социальные обязательства – они должны слушать и слышать людей, взаимодействовать со своей аудиторией, давать ответы на близкие и волнующие темы, помогать принимать важные решения в разных жизненных ситуациях. И наши исследования мнений сотен тысяч россиян как раз дают возможность высказаться и быть услышанными», — сказала она.

Также генеральный директор PR News Лилия Глазова отметила, что глубокие исследования контекста помогают создавать по-настоящему работающие коммуникационные стратегии.

«В этом смысле наше исследование образа будущего – полезный и прикладной инструмент. Хочу поблагодарить Rambler&Co за интересную и продуктивную коллаборацию», — сказала она.

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