Украинский вертолет экстренно сел в Молдавии

Украинский вертолет совершил аварийную посадку в Молдавии по пути в Румынию

Украинский транспортный вертолет Ка-32, летевший с аэродрома Маркулешты в Молдавии в Констанцу в Румынии, совершил аварийную посадку на молдавской территории. Об этом сообщил орган гражданской авиации республики, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что во время полета экипаж самолета почувствовал сильную вибрацию и был вынужден совершить аварийную посадку в Каларашском районе Молдавии. Помощь спасателей не понадобилась. Вертолет успешно приземлился, никто не пострадал.

Военный аэродром Маркулешты был построен во времена СССР вблизи города Бельцы. В 2018 году аэродром был передан из ведения министерства обороны Молдавии в ведение министерства экономики и инфраструктуры.

В сентябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москве стало известно о планах Румынии перенаправить в Молдавию для размещения на аэродроме Маркулешты полученную Бухарестом мобильную станцию по техническому обслуживанию истребителей F-16.

Ранее в Молдавии заявили, что «воевали с Россией» сразу после распада СССР.