Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия призвала Молдавию воздержаться от шагов, делающих ее участницей конфликта

Захарова: Россия призывает Молдавию воздержаться от вовлекающих в конфликт шагов

close
РИА Новости

Россия призывает Молдавию отказаться от шагов, которые могут сделать ее участницей украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает «Интерфакс».

Она отметила, что недавно появилась информация о планах Румынии перенаправить в Молдавию для размещения на аэродроме Маркулешты полученную Бухарестом мобильную станцию по техническому обслуживанию истребителей F-16.

Эксперты расценивают это как еще одно подтверждение того, что Молдавия готовится к предоставлению своих аэродромов для размещения самолетов, передаваемых западными странами Украине.

По ее словам, вместе с этим идет активный процесс милитаризации страны, в который вовлечены Германия, Франция, Польша и страны Балтии.

«В очередной раз решительно призываем Кишинев воздерживаться от безответственных шагов, которые могут превратить Молдавию в участника конфликта на Украине», — цитирует Захарову агентство.

В августе молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что власти Молдавии, настроенные на евроинтеграцию и на разрыв связей с Россией, стремятся превратить страну в «поле боя».

Ранее Захарова оценила масштаб раскола в Молдавии из-за Приднестровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами