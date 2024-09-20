Россия призвала Молдавию воздержаться от шагов, делающих ее участницей конфликта

Россия призывает Молдавию отказаться от шагов, которые могут сделать ее участницей украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает «Интерфакс».

Она отметила, что недавно появилась информация о планах Румынии перенаправить в Молдавию для размещения на аэродроме Маркулешты полученную Бухарестом мобильную станцию по техническому обслуживанию истребителей F-16.

Эксперты расценивают это как еще одно подтверждение того, что Молдавия готовится к предоставлению своих аэродромов для размещения самолетов, передаваемых западными странами Украине.

По ее словам, вместе с этим идет активный процесс милитаризации страны, в который вовлечены Германия, Франция, Польша и страны Балтии.

«В очередной раз решительно призываем Кишинев воздерживаться от безответственных шагов, которые могут превратить Молдавию в участника конфликта на Украине», — цитирует Захарову агентство.

В августе молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что власти Молдавии, настроенные на евроинтеграцию и на разрыв связей с Россией, стремятся превратить страну в «поле боя».

Ранее Захарова оценила масштаб раскола в Молдавии из-за Приднестровья.