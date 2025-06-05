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Хакеры похитили данные клиентов французского дома Cartier

Reuters: неизвестные украли данные о клиентах дома Cartier с официального сайта
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Joachim Hiltmann/imageBROKER/Global Look Press

Хакеры похитили данные о клиентах французского дома по производству ювелирных изделий и часов Cartier, получив временный доступ к официальному сайту бренда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо компании.

По данным источника, неизвестные завладели информацией об именах и адресах электронной почты, а также данными о странах зарегистрированных клиентов Cartier.

«В перечень украденной информации не вошли пароли, данные кредитных карт или другая банковская информация», — отмечается в письме.

Сообщается, что в результате инцидента компания приняла решение усилить меры кибербезопасности.

В начале мая стало известно, что британский ретейлер Marks & Spencer, в основном продающий одежду, товары для дома и нижнее белье, теряет миллионы фунтов из-за последствий масштабной кибератаки.

Ранее хакеры слили данные почти 200 млн пользователей Apple, Google, Microsoft и Netflix.

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