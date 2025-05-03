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Британский Marks & Spencer теряет миллионы фунтов из-за масштабной кибератаки

В Британии ретейлер M&S теряет миллионы фунтов из-за последствий кибератаки
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Global Look Press

Британский ретейлер Marks & Spencer, в основном продающий одежду, товары для дома и нижнее белье, теряет миллионы фунтов из-за последствий масштабной кибератаки. Об этом пишет The Guardian.

Согласно материалу, сложности у компании начались на Пасху. Тогда на сайте перестали работать заказы в разделе «Нажми и забери» и начались сложности с бесконтактными платежами. Хотя эти проблемы удалось устранить, сейчас ретейлер более чем на неделю остановил прием онлайн-заказов.

«Проще перечислить то, что работает, чем то, что не работает», — описал ситуацию один из работников.

Как уточняет газета, персонал старается заполнять полки магазинов, но запасы приходится проверять вручную. На восстановление работы сайта могут уйти недели, а на запуск всех систем — месяцы. Происходящее может серьезно сказаться на краткосрочной прибыли и обслуживании клиентов.

Отмечается, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и полиция Лондона расследуют кибератаку, которая связана с хакерским сообществом Scattered Spider.

В середине апреля хакеры вывели из строя культовый сайт с мемами 4chan. Представитель The Party, использующий никнейм Chud, заявил, что 14 апреля 2025 года стало «особенной» датой для их сообщества. По его словам, хакер, имевший доступ к системе 4chan более года, провел операцию под названием «Soyclipse», в рамках которой были обнародованы личные данные сотрудников и похищен исходный код сайта. Chud добавил, что администрация 4chan, пыталась справиться с последствиями взлома.

Ранее пешеходные переходы в США заговорили голосами Маска и Цукерберга.

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