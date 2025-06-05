На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начнут пресекать выдачу номеров в аренду

МВД предупредило, что сдающим напрокат телефонные номера людям заблокируют связь
close
Depositphotos

Номера абонентов, которые сдают в аренду мошенникам свои аккаунты, будут блокироваться. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.

«Аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Смогут ли они в дальнейшем приобретать сим-карты и каким образом они смогут общаться, не уточняется, как и то, будут ли заблокированы абсолютно все зарегистрированные на них номера или только те, которые передавались в аренду.

В МВД рассказали, что уже потребовали от операторов связи приостановить услуги связи для 4,5 тыс. абонентских номеров.

До этого россиянам ограничили количество сим-карт на одно лицо до 20 штук. Теперь операторы связи не могут заключать договоры с гражданами, у которых уже оформлено 20 абонентских номеров.

Ранее сообщалось, что подросток из Дагестана купил 35 сим-карт и месяцами «минировал» школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами