В России начнут пресекать выдачу номеров в аренду

Номера абонентов, которые сдают в аренду мошенникам свои аккаунты, будут блокироваться. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.

«Аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Смогут ли они в дальнейшем приобретать сим-карты и каким образом они смогут общаться, не уточняется, как и то, будут ли заблокированы абсолютно все зарегистрированные на них номера или только те, которые передавались в аренду.

В МВД рассказали, что уже потребовали от операторов связи приостановить услуги связи для 4,5 тыс. абонентских номеров.

До этого россиянам ограничили количество сим-карт на одно лицо до 20 штук. Теперь операторы связи не могут заключать договоры с гражданами, у которых уже оформлено 20 абонентских номеров.

Ранее сообщалось, что подросток из Дагестана купил 35 сим-карт и месяцами «минировал» школы.