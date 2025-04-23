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Мать бросила двоих маленьких детей в больнице Дагестана и уехала из республики

В Дагестане мать бросила двоих детей в больнице и уехала из республики
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Дагестане женщина бросила своих детей в возрасте двух и трех лет в больнице и покинула республику. Об этом со ссылкой региональную прокуратуру сообщает РИА Новости.

В соцсетях появилась информация о том, что мать оставила двух маленьких мальчиков без присмотра в больнице города Кизилюрта и уехала из республики. Предварительно, детей перевезли в детский дом города Хасавюрта.

Кизилюртовская межрайонная прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также исполнение родительских обязанностей.

До этого родители забыли трехлетнего сына на улице и не вспоминали о нем почти 16 часов. Им обоим предъявили обвинения в пренебрежении детьми, создающем риск получения травм, и отправили под стражу.

Ранее в Бурятии прохожий нашел на улице двухлетнего мальчика.

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